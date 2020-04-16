Оленеводов в Якутии и учителей в Арктике решили поддержать

В 2020 году начнется реализация программ «Молодой оленевод» по поддержке жителей арктических районов Якутии, а также «Учитель Арктики». Об этом сообщили в Министерстве по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия), передает ТАСС.

Программа «Молодой оленевод» предполагает, что оленеводы арктических районов в возрасте до 35 лет, проработавшие в отрасли не менее 4 лет, получат миллион рублей на улучшение жилищных условий. В 2020 году программа будет финансироваться из регионального бюджета, в дальнейшем планируется привлечь средства через Агентство по развитию человеческого капитала.

Цель проекта «Учитель Арктики» заключается в привлечении и закреплении в регионе квалифицированных специалистов для повышения качества образования. На него в региональном бюджете предусмотрено 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что российские власти намерены подержать традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера в Арктике, создав для этого соответствующую программу. Как пояснили в Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. северным народам сложно конкурировать на рынке из-за высоких транспортных издержек, а также отсутствия современных технологий и предприятий для переработке сырья.

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