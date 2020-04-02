Российские власти поддержат традиционную хозяйственную деятельность в Арктике

Российские власти намерены поддержать традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера в Арктике и создать соответствующую программу, сообщает пресс-служба Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Подготовкой займется рабочая группа, образованная при Минвостокразвития. В нее вошли представители восьми арктических регионов.

В Ассоциации отметили, что что сейчас северным народам сложно конкурировать на рынке из-за высоких транспортных издержек, отсутствия современных технологий и предприятий по переработке сырья.

Президент организации коренных народов Григорий Ледков, который возглавил проект, подчеркнул, что традиционное хозяйство не потеряло свою актуальность. «Локальная производственная безопасность — это уверенность в том, что наши люди будут иметь рабочие места, говорить на родном языке и достойно жить в привычной им среде», — сказал он.

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