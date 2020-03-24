В России разработают основные меры по развитию туризма в Арктике

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Ростуризм совместно с властями северных регионов разработают перечень приоритетных мер по развитию арктического туризма для их дальнейшего включения в стратегию развития зоны до 2035 года. Об этом говорится на сайте Минвостокразвития.

В двух ведомствах считают, на рост турпотока на Крайнем Севере могут повлиять транспортная доступность, готовность туристической инфраструктуры, деловая активность территории. В связи с этими чиновники ставят своими задачами оснастить северные регионы дорогами и другими транспортными путями, развивать там круизное судоходство, снять некоторые ограничения для иностранцев, стимулировать бизнес вкладываться в туристическую отрасль. Все это в краткосрочной перспективе позволит существенно увеличить туристический поток.

По данным Минвостокразвития, в 2019 году российскую Арктику посетили 1,17 миллиона туристов. Это на пять процентов больше, чем годом ранее. Самым популярным северным регионом стала Мурманская область (40 процентов от турпотока). Следом идут Архангельская область, Карелия и Ямало-Ненецкий округ.

В марте президент Владимир Путин утвердил Основы госполитики в Арктике, согласно которым одним из приоритетов устанавливается развитие круизного, этнического, экологического и промышленного туризма в регионе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!