На Таймыре появится огромный этнопарк

Этнопарк «Таймыр. Легенды тундры» стоимостью 137,5 миллиона рублей появится в поселке Дудинка на Таймыре в 2021 году. Об этом ТАСС рассказали в министерстве строительства Красноярского края.

Площадь проекта составит 300 тысяч квадратных метров, деньги на него планируют получить из федерального бюджета. На территории расположатся круглогодичная база отдыха и туристические маршруты по флоре и фауне Арктики, а также оленья ферма, мобильный контактный зоопарк и лодочная станция. Для путешественников будут проводиться кулинарные мастер-классы по кухне народов крайнего севера.

Минстрой представил проект этнопарка на участие во всероссийском конкурсе 2020 года «Лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» в номинации «Малые города с населением от 20 до 50 тысяч человек».

Осенью 2018 года северяне очистили территорию бывшего совхоза «Полярный» в Дудинке от 40 тонн мусора. На этом месте, у берега реки и планировалось строить этнопарк. Несмотря на то, что это пустырь, местность пользуется популярностью у местных жителей, рыбаков, любителей водных прогулок на катерах и моторных лодках.

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