Путин утвердил Основы госполитики в Арктике

Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в Арктике до 2035 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе перечислены цели, основные направления и задачи госполитики. В них сказано, что государству необходимо повысить качество жизни северян и представителей малочисленных народов, ускорить экономическое развитие территорий, беречь экологию, защищать национальные интересы в Арктике и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество в зоне. Далее идут уточнения, как именно надо развивать экономику, науку, торговлю, здравоохранение, образование и другие сферы в регионе.

Основными показателями успешности выполнения социальной части программы будут увеличение продолжительности жизни и численности населения, снижение уровня безработицы, рост числа рабочих мест и зарплаты, обеспечение людей интернетом. В экономическом плане будут учитываться объемы инвестиций, добычи ресурсов и перевозки грузов, а также доля валового регионального продукта. Отдельное внимание уделят военной инфраструктуре и обеспеченности войск вооружением, развитию научных центров и проектов.

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