Названы объемы первых инвестиций в Арктику после введения налоговых льгот

Запуск первых девяти крупных арктических проектов пройдет после ввода налоговых льгот в Арктической зоне. Об этом рассказал замглавы министерства по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков на международной конференции «Арктика-2020», сообщает РИА Новости.

«По оценкам Минэнерго, только эти налоговые льготы запустят в Арктике девять крупнейших экономических проектов с объемом инвестиций 15 триллионов рублей», — сказал чиновник.

Он добавил, что сейчас разрабатывается возможность предоставить льготы и для инвесторов в сфере освоения твердых полезных ископаемых. «Мы ведем активный диалог с бизнесом, чтобы подготовленные преференции позволили не просто запустить крупные проекты в сфере добычи угля, драгоценных и редкоземельных металлов, но и стимулировали их глубокую переработку. Эту работу в течение месяца планируем завершить», — цитирует его слова «Интерфакс».

Согласно нынешним вариантам законопроектов, арктические преференции будут представляться в четырех направлениях: производство СПГ и газохимические проекты, добыча углеводородного сырья на шельфе, добыча на континентальной части, прочие проекты вне добычи. Первое чтение в Госдуме пройдет 19 февраля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!