В Мурманске собрались создать «Столицу Арктики»

Правительство подготовило проект постановления о создании территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» в Мурманске, сообщается на сайте министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, появление ТОР даст области конкурентные преимущества для привлечения инвесторов. В случае принятия документа это создаст более 1800 рабочих мест в регионе и привлечет более 139,1 миллиарда рублей частных инвестиций в промышленные, транспортные и туристические проекты. По подсчетам властей, с 2020-го по 2035 год поступления в региональный бюджет от налогов составят более 55,9 миллиарда рублей.

Географически эта территория будет расположена в Мурманске, Кольском и Печенгском районах. Среди якорных инвесторов заявлены пять компаний. «НОВАТЭК-Мурманск» предложил проект «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений». Морской торговый порт «Лавна» собирается строить новый угольный терминал на западном берегу Кольского залива, порт Лиинахамари — курорт на Кольском полуострове. Морской терминал ТУЛОМА создаст в морском порту Мурманска терминал минеральных удобрений и апатитового концентрата, «Корпорация развития Мурманской области» — международный культурно-деловой центр.

Согласно проекту ТОР, вложения резидентов «Столицы Арктики» должны составлять не менее 500 тысяч рублей. На территории будет применяться процедура свободной таможенной зоны. Строительство инфраструктуры будет оплачено из внебюджетных источников.

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