Мурманские власти озаботились демографией

Правительство Мурманской области утвердило план мероприятий по развитию региона до 2030 года под названием «На Севере – жить.2030», сообщается на сайте областной администрации.

Основная цель плана — улучшение демографических показателей, которое чиновники называют термином «повышение качества жизни». В первую очередь им поставлена задача остановить отток жителей. «Планируется, что в ‪2020-2023‬ годах скорость убыли населения замедлится, в 2024-м ситуация стабилизируется, и с 2025 года начнется постепенный рост населения», — говорится в сообщении.

Реализовать вышесказанное власти будут через повышение рождаемости, снижение смертности, привлечение в область россиян из других регионов и сокращение отъездов из Заполярья. Эти четыре пункта будут достигаться за счет очевидных мер вроде повышения уровня благосостояния, качества медицины и образования, экономической привлекательности региона и прочее.

Мурманский губернатор Андрей Чибис отметил, что ближайшие два-три года план будет уточняться. «В первом квартале 2020 года мы еще раз при первой корректировке бюджета актуализируем этот план и будем внимательной и четко его реализовывать», — цитирует его слова пресс-служба.

Глава региона добавил, что план «На Севере – жить.2030» позволит области меняться в соответствии с запросами времени.

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