Мурманский проект «Наша рыба» признан лучшей региональной практикой

Проект Мурманской области «Наша рыба» вошел в число победителей премии «Лучшие региональные практики», сообщила пресс-служба правительства региона.

«Наша рыба» победила в номинации «Вау-эффект» за максимально высокий уровень одобрения местного населения. По словам мурманского губернатора Андрея Чибиса, по чьей инициативе был запущен проект, победа стала для него приятной неожиданностью. «Мы, безусловно, будем развивать и расширять проект, делая рыбу еще более доступной для жителей Мурманской области», — цитирует его служба.

Чибис рассказал, что, возглавив область, ему поступали жалобы от жителей на отсутствие доступной рыбы на прилавках, хотя рядом находится море. Власти договорились с рыбаками помочь с процедурами и бюрократией, взамен те обещали поставлять в магазины рыбу по умеренным ценам. Например, сроки досмотра судов были сокращены в 2,5 раза. «Я очень надеюсь, что в ближайшее время нам удастся на федеральном уровне системно решить все вопросы, чтобы прибрежники получали необходимую квоту и давали рыбу на берег, чтобы рыба в Заполярье была не в режиме спецпроекта, а постоянно», — добавил губернатор.

Проект «Наша рыба» был запущен в Мурманской области в пилотном режиме в марте 2019 года. В августе у северян появилась возможность покупать креветки по 450 рублей за килограмм размера «90 плюс». За последние полгода рыбаки поставили в торговые сети около 150 тонн охлажденной и 100 тонн мороженой рыбной продукции (пикша, треска, окунь, сайда, путассу), которая продавалась без наценок на треть дешевле среднерыночных цен.

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