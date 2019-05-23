Мурманские власти придумали способ повысить качество жизни северян

Правительство Мурманской области разработало план для повышения качества жизни местных жителей в ближайшем будущем и экономическое развитие региона в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Андрея Чибиса.

«Этот план — серьезные дополнительные обязательства, которые берет на себя правительство области, но это те решения, результат от которых будет ощутим для наших жителей уже в этом году», — сказал он на заседании регионального правительства.

Речь идет о 100 конкретных шагах, среди которых — социальные меры, развитие государственно-частного партнерства и туризма, строительство жилья и городских объектов и даже возвращения рыбы на мурманский берег. Например, до конца года в области появятся 25 детских городков, 60 арт- и 25 знаковых объектов, 20 художественных световых пространств. В рамках программы «Комфортная городская среда» будут созданы 17 лыжных трасс и катков в различных городах области, 20 новых спортивных объектов для молодежи. «Сегодняшнее освоение Севера многие эксперты сравнивают с развитием космоса. Наша задача – стать по-настоящему столицей Арктики», — добавил Чибис.

Предполагается, что план дополнит уже запущенные в рамках национальных проектов мероприятия и позволит кардинально изменить социально-экономическую ситуацию в регионе.

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