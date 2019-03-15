Северян обеспечат дешевой рыбой

В Мурманской области стартует пилотный проект «Доступная рыба», в рамках которого северяне смогут купить свежую рыбу по доступным ценам, сообщается на сайте правительства.

«Рыба есть, она доступна. Дело в цене. Мы живем у моря, наши рыбопромышленные компании платят здесь налоги и понимают свою ответственность перед жителями», — сказала губернатор Марина Ковтун в ходе рабочей встречи с министром рыбного и сельского хозяйства региона Андреем Ивановым.

Власти и рыбодобывающая компания СЗРК уже договорились о поставках 10-20 тонн свежемороженой трески в сеть магазинов «Рыбный» по сниженным ценам. В ближайшее время первая ее партия поступит на прилавки и в интернет-магазины. Килограмм рыбы будет стоить 210 рублей.

«Это достаточно заметная разница. Мы каждую неделю мониторим цены на рыбу в магазинах, опт и розницу. 285-300 рублей — мороженая рыба в зависимости от навески, сроков промысла. Немаловажно и в какой таре рыба поставляется. И 348 рублей — охлажденная рыба», — сказал Иванов.

Также мурманские чиновники обсуждают с поставщиками возможность закупки скумбрии и сельди в рамках проекта.

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