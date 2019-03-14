На российских прилавках появится «колымское ноу-хау» из мяса тюленя

В Магадане начали производить колбасу из мяса тюленя, которое раньше шло на корм только песцам и норкам на специальных фермах, говорится на сайте областного правительства.

«Такой продукции не делали даже во времена Советского Союза», — говорится в сообщении. Саму колбасу чиновники окрестили колымским «ноу-хау», а тюленье мясо разрекламировали как вкусный диетический продукт с большим содержанием полезных веществ.

Делать колбасу будет местная частная компания, которая получила разрешение на промысел зверя в 2017 году и к настоящему времени имеет в запасе 137 тушек. В будущем производитель планирует расширять переработку морского зверя и выйти на безотходное производство: изготавливать жир, паштеты, тушенку, меховые шкурки и субпродукты для фармакологии.

В правительстве отметили, что готовая продукция прошла все необходимые исследования, получены разрешающие торговлю документы, а также выразили готовность выступить гарантом на получение кредитов на развитие производства.

Подчеркивается, что в акватории Дальнего Востока насчитывается около 50 тысяч особей тюленей, поэтому «проблем с сырьем не будет».

В 2015 году сообщалось, что российское правительство не стало возобновлять промышленный забой дальневосточных тюленей, против которого активно выступал зоозащитники.

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