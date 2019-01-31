Моряки спасли детеныша тюленя от голодных собак в порту Мурманска

Работники мурманского океанариума выхаживают новорожденного детеныша нерпы или тюленя, которого моряки отбили у голодных собак в порту Мурманска. Об этом рассказала РИА Новости директор океанариума Ирина Коротыш.

Животное обнаружили вечером во вторник, 29 января. Работники порта сбежались на крики мамы тюлененка и лай собак и нашли детеныша, на которого пытались наброситься животные.

«Что случилось с мамой, не знаем. Моряки забрали детеныша в каюту, связались с нами через зоозащитников. Его привезли к нам, наш врач его осмотрел, сейчас для малыша делают специальные смеси и кормят. Пока трудно сказать, щенок какого животного у нас — детеныши нерпы, гренландского и серого тюленей рождаются одинаково белыми», — сказала Коротыш.

Она добавила, что в настоящий момент важнее всего выходить тюлененка. Его поместили в комнату с комфортной температурой и теплыми простынями. Он весит шесть-семь килограммов. Сотрудники океанариума пока не придумали детенышу имя, но иногда зовут его «счастье» и «солнышко».

UPD.

Ветеринары не смогли спасти тюлененка, он умер через 18 часов после начала лечения, не прожив и суток после рождения. Директор океанариума сообщила «Комсомольской правде», что, скорее всего, детеныш умер от пневмонии, полученной в результате переохлаждения. Кроме того, он не успел попробовать материнского молока, а значит и получить хотя бы минимальный иммунитет. Его тело передали в научный центр для вскрытия и выяснения точных причин смерти.

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