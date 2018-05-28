Тюлень выбрался на проезжую часть в ямальском поселке

Житель поселка Новый Порт на Ямале встретил на проезжую часть маленького тюленя и проследил за тем, чтобы он целым добрался до безопасного места, передает информагентство «Север-Пресс».

«В появлении тюленя в Новом Порту нет ничего сверхъестественного, — отметила сотрудница Научного центра изучения Арктики и арктического научно-исследовательского стационара института экологии растений и животных УрО РАН Наталья Соколова. — Возможно, по какой-то причине мать с детенышем расстались, и он просто потерял ориентир, приплыв к берегу. Видимо, движение в поселке привлекло его внимание, и он оказался среди людей».

Поселянам рекомендовали приносить заблудившихся животных к берегу Обской губы и отпускать их в воду.