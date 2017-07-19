Ловцы омаров спасли молодого тюленя из рыбацкой сети у берегов США

Видео: Krystal Gamage / Facebook

Ловцы омаров из американского штата Мэн спасли молодого тюленя, запутавшегося в рыболовной сети. Об этом сообщает телеканал «360».

Джереми Уилли (Jeremy Willey) вышел в море со своим рулевым Джеффри Дором (Jeffrey Door) и девушкой Кристал Гемедж (Krystal Gamage), уточняет UPI. В 15 километрах от острова Матиникус-Рок они заметили тюленя, попавшего в сеть.

Дор втянул его на борт, после чего мужчины при помощи ножа срезали снасть. Тюлень терпеливо ждал, когда его избавят от пут.

Гемедж сняла спасение животного на видео и опубликовала в Facebook. Ролик посмотрели 2,4 миллиона человек.

13 июля сообщалось, что северный гладкий кит убил канадского добровольца, который освободил его из рыболовной сети.