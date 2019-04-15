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Российский министр разнообразил нацпроекты своими рисунками

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Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев нашел себе новое увлечение и во время мероприятий иллюстрирует идеи национальных проектов и темы заседаний. Изображения он публикует в своем Instagram. На это обратила внимание «Комсомольская правда».

Тема номер один - демография!

Фото опубликовано @se.rge3768

Первой публикацией в его аккаунте, сделанной 25 февраля, стал снимок с изрисованным блокнотом в руках. Спустя неделю он выложил рисунок, посвященный Международному женскому форуму в Мурманске. Его чиновник сопроводил подписью: «Беременейте на здоровье, ведь вместе с малышом может родиться и новая бизнес-идея».

На заседании Правительственной комиссии по профилактике правонарушений развернулась серьезная дискуссия о вреде курения... сигареты классические, сигареты электронные, вейпы... здоровье или прибыль... границы свободы человека...

Фото опубликовано @se.rge3768

Следующую свою зарисовку он сделал на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений, где обсуждалась в том числе проблема курения. Свой рисунок Мякишев разнообразил строчкой из песни Виктора Цоя про пачку сигарет. В нем же он сравнил диаметр табачных изделий и боеприпасов.

Обсуждаем региональные проекты в рамках Национального проекта «Демография»... Поддержка семей при рождении детей и Старшее поколение... Так сказать, и стар, и млад.

Фото опубликовано @se.rge3768

27 марта и 12 апреля его аккаунт пополнился двумя новыми произведениями о национальном проекте «Демография». Один из них он озаглавил «Рождаемость и смертность. Кто кого».

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