Вслед за рыбой северян обеспечат дешевыми креветками

В список морепродуктов мурманского проекта «Наша рыба» добавлены креветки, которые северяне смогут купить по себестоимости — около 450 рублей за килограмм креветок размера «90 плюс». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

«Уже сейчас они есть в Мурманске, Коле и Североморске. Как я и обещал, проект развивается: расширяется число муниципалитетов, где есть "Наша рыба", становится шире выбор, удобнее — формат торговли», — сказал чиновник.

Проект был запущен в пилотном режиме в марте. Благодаря нему жители области получили возможность покупать местную замороженную и охлажденную рыбу по доступным ценам. В ассортименте — пикша, треска, окунь, сайда, путассу. Вид рыбы меняется в зависимости от сезона и поставок.

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