Россиянам объяснили новые правила рыбалки

В Росрыболовстве объяснили новый закон о любительской рыбалке, который предусматривает лимит на суточную ловлю рыбы. Об этом «Российской газете» сообщил начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны ведомства Виталий Молоков.

По его словам, все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов. Новый закон обобщит эти правила.

«В частности, нигде нельзя использовать жаберные сети. Но законом будет разрешено использовать сети некоторым категориям рыбаков — в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы сетями является основным источником пропитания. При этом сети должны учитываться и маркироваться. Запрещены также электроудочки, так как они наносят существенный ущерб, убивая практически все живое до дна водоема. Само собой, запрещено использовать взрывчатку», — пояснил чиновник.

Подводным охотникам запрещено плавать возле пляжей, использовать акваланги, охотиться вне воды, использовать «индивидуальные электронные средства обнаружения рыбы под водой», рассказал член совета Федерации подводного рыболовства России Виталий Виноградов.

О введении новых правил любительской рыбалки 9 августа сообщил «Коммерсантъ». Как утверждала газета, по новым правилам, рыбаков будут штрафовать за превышение лимита на вылов. Они вступят в силу в 2021 году.

Ранее один из местных жителей затопленного Тулуна начал ловить рыбу с балкона. Его соседи даже начали давать советы, как правильно рыбачить, но, судя по всему, к ним он не прислушивается. Местный житель отметил, что пытается словить рыбу на хлеб, но что-то «не берет». После этого ему посоветовали попробовать на мясо.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!