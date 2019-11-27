Медведев понадеялся на мурманскую рыбу

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что ждет развития рыболовецкой отрасли в Мурманской области и появления на местных прилавках недорогой и качественной рыбы, сообщает «Интерфакс».

По словам премьера, принимаемые в регионе экономические меры должны привести к созданию модернизированного и эффективного рыболовецкого флота. «С другой стороны, в конечном счете — это просто должно быть на прилавке и должно быть доступно по финансовым возможностям населения Мурманской области», — сказал он на встрече с мурманским губернатором Андреем Чибисом.

Чибис отметил, что при поддержке правительства в области строятся новые суда, появился проект «Наша рыба», в рамках которого население может покупать местную рыбу по цене ниже рыночной — в среднем на 30 процентов. Например, килограмм трески на ярмарках выходного дня продается за 209 рублей. «Был очень важный запрос от людей, когда я приехал: "Мы живем в морском городе, а рыбы качественной и доступной у нас недостаточно"», — сказал чиновник.

Проект «Наша рыба» был запущен в пилотном режиме в марте. Северяне получили возможность недорого покупать креветки и местную замороженную и охлажденную рыбу — пикшу, треску, окуня, сайду, путассу. Вид рыбы меняется в зависимости от сезона и поставок.

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