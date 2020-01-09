Блогер из ОАЭ нашел в России самый депрессивный город

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Трэвел-блогер из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Джо Хаттаб (Joe Hattab) назвал Мурманск самым депрессивным городом в мире. Об этом он заявил в ролике, опубликованном на YouTube.

На опубликованных кадрах Хаттаб удивляется тому, что в девять утра солнце в Мурманске еще не взошло. «Я не знаю, как пить мой утренний кофе. Я даже не знаю, утренний он или ночной», — пошутил он.

По мнению Хаттаба, живущие на Кольском полуострове люди подвержены депрессии из-за отсутствия солнечного света в период полярной ночи.

Чаще всего от депрессивных состояний в России страдают жители Норильска, Перми и Саратова, показал опрос, проведенный агентством Zoom Market в 25 крупнейших городах страны. В лидеры списка также попали Челябинск, Омск, Брянск, Череповец, Екатеринбург, Уфа. Москва заняла в рейтинге 18-е место, Санкт-Петербург — 10-е.

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