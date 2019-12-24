Выявлены самые депрессивные города России

Чаще всего от депрессивных состояний в России страдают жители Норильска, Перми и Саратова, показал опрос, проведенный агентством Zoom Market в 25 крупнейших городах страны. Материалы исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».
Респондентам задали четыре вопроса: «Вы часто грустите?» «Вы получаете удовольствие от жизни?», «Вы довольны собой?», «Вы считаете себя депрессивным человеком?»
В лидеры списка, помимо Норильска, Перми и Саратова, попали (в порядке убывания числа грустных жителей): Челябинск, Омск, Брянск, Череповец, Екатеринбург, Уфа. Москва заняла в рейтинге 18-е место, Санкт-Петербург — 10-е. Выявлено, что наименьшее число депрессивно настроенных граждан обнаружилось в Симферополе, Сочи и Краснодаре.
По мнению ученых, сезонная депрессия может развиваться из-за дефицита витамина D: недостаток этого витамина в организме приводит к росту уровня тревоги и раздражительности.
В начале ноября был назван самый недружелюбный город России: таковым участники соответствующего опроса сочли Якутск. Второе место антирейтинга заняли сразу три города — Златоуст, Воркута и Новомосковск. Третье разделили Арзамас и Шахты.