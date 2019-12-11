Названы самые комфортные и доступные для жизни города России

Краснодар — самый комфортный и доступный для жизни город России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование института территориального развития «Урбаника».

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Отмечается, что Краснодар активно развивается в последние 10–15 лет. Кроме того, в этом городе благоприятный климат и доступное по стоимости жилье.

Второе место занял Сургут, благодаря большим зарплатам в сочетании с высоким уровнем жизни и благоустроенностью городской среды. На третьей строчке — Санкт-Петербург с низкими расходами на коммунальные услуги, неплохой экологической ситуацией и хорошей обеспеченностью жильем. При этом эксперты указывают на неблагоприятное соотношение зарплаты и стоимости покупки и аренды жилья в Петербурге.

В десятку лидеров также вошли Тюмень, Калуга, Череповец, Магнитогорск, Кемерово, Братск и Пермь. Замыкают список Бийск и Уссурийск. Москва заняла в рейтинге 52-е место. В исследовании участвовали 100 городов России.

В ноябре сообщалось, что Казань стала лучшим российским городом по качеству жизни, согласно исследованию Финансового университета при правительстве России. Вторую строчку рейтинга занял Грозный, третью — Тюмень. Также в первую десятку попали Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово. Замыкают список Махачкала и Улан-Удэ.

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