В России разработают систему соцподдержки северян

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики до конца 2020 года разработает систему социальной поддержки северян. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Александр Крутиков.

«Нам нужно в этом году, кроме преференций для бизнеса, начать работу по созданию преференций для жизни в Арктике. Мы планировали в этом году такую систему подготовить. Конечно, ее реализация потребует времени», — сказал министр.

Благодаря системе жители российской Арктики смогут получить дополнительные льготы. Также такими мерами власти надеются привлечь в регион экономически активное население.

Крутиков подчеркнул, что решения не будут абсолютно похожи на те, что применяются на Дальнем Востоке. В частности, будут приняты во внимание более суровые условия жизни на Севере. «Мы должны все-таки создать и соответствующую этой специфике систему преференций», — добавил он.

В феврале правительство внесло в Госдуму соответствующий пакет законопроектов.

Сейчас в Арктике россияне получают северную надбавку к зарплате, которая составляет от 10 до 100 процентов в зависимости от места и длительности проживания там, стажа работы и возраста. Северяне выходят на пенсию на пять лет раньше и получают к ней доплату, могут бесплатно ездить на отдых.

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