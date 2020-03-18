Власти заинтересовались привлечением частного капитала в Арктику

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики заявило о планах ввести преференции для государственно-частного партнерства ради привлечения частного капитала. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Крутиков на заседании дискуссионного клуба «Проектного офиса развития Арктики», передает РИА Новости.

«Посмотрим, успеем ли мы это сделать в рамках обсуждения текущего законопроекта или будем готовить отдельные законодательные инициативы. Какое-то время нужно для того, чтобы это внутри пообсуждать», — сказал замминистра. По его словам, заинтересованность минестерства в частном капитале касается в первую очередь объектов социальной инфраструктуры.

Крутиков отметил, что пока привлекать частный капитал удается в единичных случаях, но, по его мнению, если предложить бизнесу привлекательные условия, то он охотнее будет участвовать в строительстве детсадов, школ и медучреждений. «Сделаем такие проекты для бизнеса в Арктике привлекательными, мы, конечно, во-первых, быстрее как минимум решим задачу, связанную с повышением качества жизни, сэкономим средства налогоплательщиков - это, мне кажется, очень позитивно», — подчеркнул Крутиков.

Ранее Крутиков заявил, что чиновники собираются привлечь в Арктику 200 тысяч рабочих за 15 лет через нескольких сотен средних и крупных проектов. По его словам, до 2035 года Минвостокразвития за счет льгот ожидает приток в Арктику 15 триллионов рублей частных инвестиций. Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, налоговые послабления будут предоставлены в том числе в области добычи полезных ископаемых (пять процентов в течение 15 лет) и производства сжиженного природного газа (ноль процентов).