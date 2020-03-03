Выплаты для приехавших на Ямал врачей увеличат до двух миллионов рублей

Подъемные для переехавших на Ямал медиков вырастут в два раза. Соответствующее постановление за подписью губернатора опубликовано на сайте правительства Ямало-Ненецкого округа.

Единовременная выплата для врачей увеличится с одного до двух миллионов рублей, для фельдшеров — с 500 тысяч до миллиона. Она будет действовать для медицинских специалистов, которые приедут работать в села, поселки и города с численностью населения менее 50 тысяч человек.

В документе сказано, что изменения в размере вознаграждения связаны с приведением окружного законодательства в соответствие с федеральным.

В декабре прошлого года власти Норильска захотели увеличить единовременные выплаты иногородним медикам до 500 тысяч рублей. В городе наблюдалась серьезная нехватка в педиатров, терапевтов, акушеров и гинекологов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что с 2020 года на Ямале работники смогут получать максимальный северный коэффициент с уже первого дня работы. Ранее эти северные надбавки граждане получали через три-четыре года после переезда. В округе надбавка составляет 80 процентов от зарплаты человека.

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