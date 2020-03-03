69-я параллель
 
Последние новости
Стало известно точное число подделанных МОК подписей Родченкова
Рэпер Face вспомнил о появлении «жестко припитого» сына Порошенко на концерте
Популярный блогер рассказал о жизни с 11 братьями и четырьмя сестрами
Порошенко объяснил визит сына на концерт Face проукраинской позицией рэпера
США заставили рубль взлететь
Курсанта МЧС убило баскетбольной стойкой в Подмосковье
Российский блогер-гей опроверг свое выселение из квартиры
Борис Джонсон рассказал о рукопожатиях с зараженными коронавирусом
Женщина попыталась погладить лосиху и едва не погибла
Xiaomi представила самый мощный смартфон
Новости партнеров

Выплаты для приехавших на Ямал врачей увеличат до двух миллионов рублей

Перейти в «Мою Ленту»

Подъемные для переехавших на Ямал медиков вырастут в два раза. Соответствующее постановление за подписью губернатора опубликовано на сайте правительства Ямало-Ненецкого округа.

Единовременная выплата для врачей увеличится с одного до двух миллионов рублей, для фельдшеров — с 500 тысяч до миллиона. Она будет действовать для медицинских специалистов, которые приедут работать в села, поселки и города с численностью населения менее 50 тысяч человек.

В документе сказано, что изменения в размере вознаграждения связаны с приведением окружного законодательства в соответствие с федеральным.

В декабре прошлого года власти Норильска захотели увеличить единовременные выплаты иногородним медикам до 500 тысяч рублей. В городе наблюдалась серьезная нехватка в педиатров, терапевтов, акушеров и гинекологов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что с 2020 года на Ямале работники смогут получать максимальный северный коэффициент с уже первого дня работы. Ранее эти северные надбавки граждане получали через три-четыре года после переезда. В округе надбавка составляет 80 процентов от зарплаты человека.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России предложили освободить сельских врачей от уплаты налогов
Врачам заплатят полмиллиона рублей за переезд в Норильск
Кремль открестился от отмены «северных» надбавок
69-я параллель
69-я параллель15:0223 февраля

«Никакой холод и туман не остановят»

Как живут россияне, когда за окном минус 60 и кипяток замерзает за секунду
16:49 2 марта

Китайских туристов в Заполярье заменят на индийских

14:43 2 марта

Нерпа вылезла из проруби и поиграла в «ладушки» с водолазом на Ямале

16:0128 февраля

Северный флот испытал новейшее гиперзвуковое оружие

69-я параллель11:3217 февраля

«Лед живой: гудит, пыхтит и ползет»

Ледяное цунами: как россияне реагируют на него в разных уголках страны
18:4927 февраля

Белые медведи переселились на юг Арктики

14:0027 февраля

Белых медведей в российской Арктике посчитают к 2024 году

17:2526 февраля

Кладбище кораблей в Териберке вошло в топ самых фотогеничных локаций России

69-я параллель00:06 8 февраля

«Сюда хотят попасть многие. Это поражает и восхищает»

Что заставляет россиян переезжать на Русский Север и начинать жизнь заново
16:0926 февраля

Россиянин доехал на мотоцикле от южного Волгограда до заполярной Териберки

12:0526 февраля

Ледовые переправы под Архангельском начали закрывать раньше из-за теплой погоды

18:5725 февраля

На Новой Земле появится визит-центр для туристов

Россия
Мужчина завещал имущество соседям и умер в кладовке
Автомобиль скорой помощи у здания инфекционной клинической больницы №1«Я пью шестнадцать таблеток в день»
Россиян закрыли на карантин вместе с зараженным коронавирусом. Что происходит внутри?
Бывший глава ДНР стал мэром Элисты несмотря на протесты
«Никакой разрухи, упадка и гетто. Только светлая ностальгия»
 
Пьяные российские подростки подрались с полицейскими и попали на видео
Путин внес поправки к Конституции о русских, боге и браке
Что нужно знать о новых предложениях президента
Путин обсудил с Меркель ситуацию в Идлибе
Все материалы
Мир
Число зараженных коронавирусом в Иране выросло на 800 за сутки
Биньямин Нетаньяху«Что-то пойдет не так»
Израиль в политическом тупике: нового премьера выбрать не удается, а старого ждет суд
Россия и Япония отказались от личных встреч по Курилам из-за коронавируса
«Мама сказала, что я девочка»
Почему в США детям позволяют менять пол и к чему это может привести
В Британии захотели вывести на улицы войска для борьбы с коронавирусом
Сирийская армия атаковала турецкие войска в провинции Идлиб
Анкара призывает на помощь НАТО. Российские фрегаты взяли курс к берегам Сирии
Турция за сутки уничтожила в Сирии шесть танков и пять самоходок
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко объяснил визит сына на концерт Face проукраинской позицией рэпера
Прекратил шатания
Лукашенко поменял отношение к Москве. Теперь в Белоруссии преследуют участников акций против России
На Украине отложили вопрос о судьбе закона о люстрации
Приграничное расстройство
Как Эстония хочет закрыть вопрос о границе с Россией ради безопасности НАТО
В Греции отпустили задержанного по запросу России экс-командира «Айдара»
Названа самая непопулярная церковь Украины
Все материалы
Экономика
«Газпром» задумал новый мегапроект
Илон МаскБитва титанов
Богатейший человек планеты ополчился на Илона Маска. К чему это привело?
В российском регионе собрались ввести налог на собак
Капля за каплей
Нищие американцы сдают кровь ради денег. Испанская семья сумела заработать на этом состояние
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по кредиту
Вошли во вкус
Столичные власти распространяют механизм офсетного контракта на пищепром
Федор Бондарчук стал лицом бренда Газпромбанка
Все материалы
Силовые структуры
«Он допустил роковую ошибку»
 
В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Российский подросток застрелил отца-тирана
«Обирали и контрактников, и молодых офицеров»
Бандиты вымогали деньги у сослуживцев Шамсутдинова. Их зарплаты шли в воровской общак
Сослуживца Шамсутдинова осудили за дедовщину в воинской части
Все материалы
Наука и техника
Nokia покинет генеральный директор
Великое надувательство
Как Первая мировая война уничтожила летающих гигантов: триумф и закат германских цеппелинов
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой
Конец инопланетянам
Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Дыры в «Союзах» заделают салфетками и клеем
Статуя Большого сфинкса на западном берегу Нила в Гизе«Они оказались совершенно беззащитными»
Пирамиды Египта простояли тысячи лет, но скоро могут погибнуть. Что им угрожает?
Названа главная причина развития человечества
Все материалы
Спорт
Голевая комбинация английских футболистов напомнила фанатам порно
Место крушения«Словно взорвалась бомба»
Лучшие фигуристы Америки погибли в авиакатастрофе. Причины крушения остаются загадкой уже 60 лет
Российская лыжница рассказала о наплевательском отношении к норвежской сборной
«Смотреть матчи АПЛ в записи можно в подарок»
Смотреть АПЛ в записи можно по подписке в подарок — все игры сезона-2019/2020 в повторе
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Сотникова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем
«Ириски» для «дьяволов»
Прогнозы, ставки и аналитика грядущих матчей АПЛ — в новой программе «Клопп и Пеп»
Все материалы
Культура
Менеджер Little Big покинул группу после новостей об участии в «Евровидении»
Заговор против Америки
Главные сериалы марта: бунт роботов, тайны космоса и самое опасное животное
Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»
Little Big представит Россию на «Евровидении»
Они прославились песнями про секс с медведем, а теперь выступят перед всем миром
Звезду «Тайного окна» обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Зла немерено
Репрессии, жертвы насилия, «Дау»: кто и почему победил на Берлинском фестивале
Минкульт отложил «Прощание со Сталиным»
Все материалы
Интернет и СМИ
Названы способы распознать письма от мошенников в почте
Катерина ДиденкоНа вечеринке российской блогерши в бане погибли три человека
Эксперименты с сухим льдом в бассейне закончились для гостей трагедией
Организовавшая смертельную банную вечеринку блогерша пришла на «Пусть говорят»
Конфликт российского блогера-гея с соседом попал на видео
Удушающий прием
Как лучшие фотографы мира превращают человеческую боль в искусство
Опубликован разговор погибшего на банной вечеринке с продавцами сухого льда
Цифровой апокалипсис
 
Все материалы
Ценности
Мать самой красивой женщины в мире вышла на подиум с дочерью
Рианна в платье от Adam Selman на церемонии CFDA Awards 2014«Любовь к русским дизайнерам — это тренд»
Почему голливудские знаменитости пристрастились к одежде из России
Самая молодая миллиардерша обула двухлетнюю дочь в кроссовки за 100 тысяч рублей
Девушку заблокировали в Tinder из-за слишком привлекательной внешности
Юрий Андропов на трибуне мавзолея В.И. Ленина, 1983 годСамый закрытый генсек СССР
Дешевая водка на прилавках и самовар в спальне: как жил Юрий Андропов
Dolce & Gabbana позвали на показ девушку из Таджикистана
Стильная чума
Ходячие торты, прозрачные одежды и горы блесток: чем удивила Неделя моды в Милане
Все материалы
Путешествия
Объяснена любовь россиян к пересадкам
Иван Федорович Крузенштерн«А немчик-то с задатками!»
Как русский моряк с «секретным оружием» на борту переделал карту мира
На поезда в Крым продали рекордное число билетов
Редчайшее зрелище: «Паллада», «Крузенштерн» и «Седов» под всеми парусами в Южной Атлантике «Мечта великая и почти нереальная»
Каково это — отправиться на другой конец света ради приключения на российском паруснике
Мужчину обмотали багажной пленкой в самолете из-за поддельной визы
«Кока, спирт и динамит — джентльменский набор»
Что искать российским туристам в Южной Америке?
Умер еще один пассажир охваченного коронавирусом лайнера
Все материалы
Из жизни
Няня делала селфи с пистолетом и выстрелила в ребенка
Другая жизнь
Как молодежь бросает учебу, работу и квартиры в попытке убежать от усталости
Кости пропавшего юноши таинственным образом оказались в вольере со львами
«Найти себе пару здесь не составит труда»
История россиянина, который переехал в Японию, но мечтает вернуться на родину
«Потрясающий» поединок четырех ящеров сняли на видео
«Что-то все же упустили»
Дерзкие воры за минуту вынесли из музея украшения на миллионы евро. Пропажу так и не нашли
Тысячи паразитов облепляли лосей и высасывали их кровь до капли
Все материалы
Компания BMW поменяла логотип
Обновленный Mercedes-Benz E-Class и его AMG-версия: подробности
Самые важные и интересные факты об обновленном седане, универсале и «заряженной» версии Е 53
В гараже под кучей мусора нашли 55-летний Chevrolet Corvette
Видео: тест-драйв Kia Seltos
Знакомимся с кроссовером, который заставит нервничать Крету, Kaptur и Qashqai
Новая Skoda Octavia RS стала 245-сильным гибридом
Mercedes E 60 AMG: самый редкий E-Class
История последнего «сто двадцать четвертого» суперседана
Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
Все материалы
Дом
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Попали в переделку
Пустыри и свалки превратили в модные места. Их можно встретить по всей России
Жители США проснулись в обледеневших домах
«Кто-то скажет, что мы зажрались»
Москвич о том, как обманывают покупателей квартир в новостройках
Российский пенсионер из-за долгов за услуги ЖКХ пригрозил взорвать дом
Из бревна и балок
Дом-паразит, школа-НЛО и инновационная землянка — лучшие здания мира в 2020 году
Российские коммунальщики спрятали снег под припаркованные автомобили
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Российский регион разработал план по жилью
В Сибири начали готовиться к дорожному ремонту
В Курской области откроется технопарк для поддержки малого и среднего бизнеса
Все материалы