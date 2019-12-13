Врачам заплатят полмиллиона рублей за переезд в Норильск

Власти Норильска рассматривают возможность повысить единовременные выплаты приглашенным врачам до 500 тысяч рублей. Предложение уже поддержали в местной комиссии по социальной политике. Окончательное решение будет принято 17 декабря на заседании городского совета, сообщает «Таймырский телеграф».

По состоянию на октябрь в Норильске не хватало 252 врачей. Самый большой дефицит — в педиатрии, терапии, акушерстве и гинекологии. Менее остро стоит вопрос по неврологам, хирургам, офтальмологам, оториноларингологам и анестезиологам-реаниматологам.

Руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске Коба Кавтеладзе сказал изданию, что сейчас Норильск укомплектован врачами только на 61,8 процента, узкими специалистами — на 57 процентов. Ситуацию осложняют длительные северные отпуска, из-за которых нагрузка на работающих медиков увеличивается. «В итоге в лечебных учреждениях находится примерно 50 процентов докторов, которые вынуждены выполнять весь объем работы, рассчитанный на все 100 процентов», — пояснил Кавтеладзе.

Сейчас подъемные для врачей составляют от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от специальности и квалификации. С 2013 года по программе в город было привлечено 237 специалиста.

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