Российским врачам предложат больше денег

В 2020 году в России начнут действовать дополнительные выплаты к программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», чтобы привлекать молодых специалистов в труднодоступные регионы страны. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова во время своей прямой линии, передает РИА Новости.

Программы подразумевают единовременные выплаты по миллиону рублей для молодых врачей, и по 500 тысяч рублей для фельдшеров, которые переехали в сельскую местность. «Земского доктора» и «Земского фельдшера» реализуют с 2012 и 2018 годов. По утверждению Скворцовой, благодаря им удалось привлечь более 34 тысяч специалистов.

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Как пишет ТАСС, Скворцова добавила, что Минздрав намерен зафиксировать минимальный уровень оплаты труда работников первичного звена — не менее 170 процентов от средней по экономике зарплаты для врачей, не менее 200 процентов — для скорой помощи, и не менее 120 — для фельдшеров. Для остального персонала — не менее 70 процентов.

3 сентября президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медработникам организаций, оказывающих первичную помощь. Правительство также должно предложить, как повысить единовременные выплаты врачам, которые переезжают работать в села, поселки или поселки городского типа на Крайнем Севере, в Арктической зоне и на удаленные территории, где практически недоступен транспорт.

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