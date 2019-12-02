Кремль открестился от отмены «северных» надбавок

Власти не планируют отмену надбавок к зарплатам для работников северных регионов страны, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 2 декабря.

Отвечая на просьбу прокомментировать разницу в зарплатах в разных регионах страны, Песков напомнил, что уровень заплат обусловлен множеством факторов. Он отметил, что условия труда, а также валовой региональный продукт (ВРП) в разных субъектах отличаются.

С начала следующего года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) изменится порядок выплаты так называемых северных надбавок для работников Крайнего Севера. Так, граждане смогут получать максимальный северный коэффициент с первого дня работы, а не через три-четыре года, как было ранее.

«Северная» надбавка» составляет процент от зарплаты, прибавляемый к оплате труда сотрудника. 100 процентов к окладу получают в Чукотском и Корякском автономных округах, Северо-Эвенкийском районе Магаданской области, Алеутском районе Камчатской области и на островах Северного Ледовитого океана и морей, кроме островов Белого моря. На 80-процентный коэффициент могут рассчитывать на Ямале, в Якутии, Хабаровском и Камчатском крае, Воркуте и Магаданской области.

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