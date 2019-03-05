Переехавшим на Крайний Север специалистам захотели дать больше денег

Правительство Ненецкого автономного округа (НАО) намерено пересмотреть условия оплаты труда приезжающим в регион молодым специалистам в области образования, культуры, спорта и туризма. Соответствующий законопроект уже подготовлен и представлен на заседании местной администрации, сообщается на сайте окружного департамента образования, культуры и спорта.

В документе предлагается уже с первого дня работы человека в округе платить ему полноценную северную надбавку, которая составляет 80 процентов от оклада. По мнению чиновников, это будет стимулировать граждан приезжать на Крайний Север, где наблюдается нехватка узкоспециализированных работников. В пресс-службе департамента отметили, что сейчас в округе требуются восемь учителей.

«В случае принятия указанных поправок, дополнительного финансирования эти мероприятия не потребуют, так как фонд оплаты труда изначально формируется с учетом применения процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в максимальном размере для всех должностей, в том числе и для вакантных», — говорится в сообщении.

Подобная финансовая политика уже действует в НАО в отношении приехавших медицинских сотрудников а также тех, кто младше 30 лет, прожил в округе не менее пяти лет и работает в госучреждении. Остальные специалисты за каждые полгода получают по 10 процентов надбавки, и так за несколько лет она достигает максимальных 80 процентов.

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