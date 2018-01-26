На повышение МРОТ в Якутии выделили больше 4 миллиардов рублей

Правительство Якутии выделит из регионального бюджета около 4,5 миллиардов рублей на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Якутии Алексея Дьячковского.

«Это очень большая сумма. Республика изыщет эти средства», — сказал вице-премьер, который отвечает в региональном кабинете министров за социальный блок.

Материалы по теме «Не видеть солнца месяцами» Девушка с Крайнего Севера сделала селфи и проснулась знаменитой

Вице-премьер отметил, что повышение уровня МРОТ является «серьезным вызовом для экономики республики». По мнению Дьячковского, меры по увеличению оплаты труда станут «переломными в борьбе с бедностью», уровень которой в регионе оценивается на уровне 19 процентов (с доходами ниже 17 400 рублей). Расходы работодателей всех уровней региона на оплату труда в регионе в связи с повышением МРОТ в 2018 году могут превысить 40 миллиардов рублей, отметил чиновник.

«Экономика должна адаптироваться под условия оплаты труда. В суровых условиях Севера люди должны получать достойную зарплату», — сказал он, добавив, что правительство будет контролировать риски роста теневого сектора занятости.

В случае повышения МРОТ с 1 мая 2018 года, размер выплаты составит для Якутии 27 908 рублей до Полярного круга, 31 256 рублей — за Полярным кругом. Всего, по оценкам Минтруда России, на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до уровня прожиточного минимума потребуется 39,3 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!