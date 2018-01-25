Крикливый японец искупался в Якутии при минус 60 градусах и попал на видео

SevenDays / YouTube

Японский турист решил испытать себя на прочность и искупаться в реке в якутском Оймяконе при температуре минус 60 градусов по Цельсию. Видео, опубликованное в YouTube, набрало более 215 тысяч просмотров.

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На кадрах видно, как японец в одних трусах выбегает из микроавтобуса и запрыгивает в воду. Он несколько раз ныряет и с криком возвращается в машину.

Как вам такой смелый поступок японского гражданина?

16 января сообщалось, что неизвестный мужчина вмерз в лед у подножия вулкана Козельский на Камчатке. Тело погибшего извлекли из промерзшего грунта.

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