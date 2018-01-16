Мужчина вмерз в лед у подножья вулкана на Камчатке

Тело мужчины обнаружили у подножья вулкана Козельский на Камчатке. По данному факту проводится проверка, сообщается во вторник, 16 января, на сайте регионального следственного управления СКР.

Отмечается, что тело погибшего извлекли из промерзшего грунта. Его доставили в краевое бюро судмедэкспертизы Петропавловска-Камчатского для определения причины смерти. Следователи также занимаются установлением личности мужчины.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя краевого управления СКР Елена Матафонова, тело нашел лыжник. Извлечь его изо льда можно было только с помощью специальных инструментов. Кроме того, труп был поврежден животными, а рядом обнаружили логово росомахи.

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