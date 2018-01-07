Рыбак вмерз в лед на Волге

Сотрудники самарских экстренных служб обнаружили в акватории Волги тело погибшего рыбака. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает «Российская газета».

По предварительным данным, 46-летний житель Самарской области отправился на рыбалку в акваторию Волги 5 января. В 21:00 он перестал выходить на связь с родственниками. Утром следующего дня спасатели отправились на его поиски.

«Спасательные работы осложнялись высокими торосами на Волге, мешавшими перемещению по льду судна на воздушной подушке. Следы снегохода пропавшего рыбака припорошило свежим снегом», — говорится в сообщении.

В ходе обследования акватории от пристани Шелехметь до входа в Змеиное озеро на правом берегу Волги спасателям удалось найти перчатки мужчины рядом с одной из промоин. Водолаз в гидрокостюме, обследуя промоину, нашел на кромке льда сапоги пропавшего рыбака.

«По всей видимости, мужчина, двигаясь на снегоходе, попал в промоину и вмерз в лед. Погибшего подняли на поверхность льда. В 14:20 поисковые работы на месте происшествия были окончены», — сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

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