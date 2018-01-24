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Известная модель призналась в любви к Якутску

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Валерия Караман
Валерия Караман

Уроженка Молдавии Валерия Караман, снявшаяся в рекламе бренда Diesel, рассказала News.Ykt.Ru, что детство провела в Якутске и всегда мечтала посетить город еще раз.

«Помню, как мы вышли из самолета и я не могла вдохнуть. Казалось, что вдыхаю снег и все внутри леденеет», — рассказала она изданию.

Модель сообщила, что переехала на север с матерью, которая работала уборщицей и поваром на стройке. «Хоть я и была крохой, но у меня много воспоминаний и фотокарточек с того времени - с мамонтом, танком, нянечкой», — поведала она. По ее словам, ее воспитывала 13-летняя якутка, которая практически жила с ней из-за длинного рабочего дня матери. «Замороженного мамонтенка помню. Мне потом казалось, что именно о нем сняли советский мультик "Мама для мамонтенка"», — поделилась впечатлениями Караман.

Она отметила, что после Якутска ее семья вернулась в Молдавию, затем переехала в украинский Херсонес, после модель жила в Париже, Тель-Авиве, Лондоне и Киеве, но «всегда хотелось вернуться» в Якутск. Караман выразила надежду, что посетит город детства вместе с мужем, который родился во Владивостоке.

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