В России предложили освободить сельских врачей от уплаты налогов

Депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить российских сельских врачей от уплаты подоходного налога (НДФЛ) с зарплаты. Об этом сообщает RT.

Соответствующее письмо депутат направил первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову. Власов отметил, что в 55 регионах страны было зафиксировано снижение числа врачей. Парламентарий считает, что это связано с тем, что медики в большинстве случаев не ощущают мер оказываемой поддержки. Кроме того, в письме говорится, что для получения субсидий и льгот медицинским работникам необходимо проходить множество бюрократических процедур.

В феврале президент России Владимир Путин потребовал не брать налог на доход с государственных единовременных выплат учителям и врачам, участвующим в программах «Земский доктор» и «Земский учитель». Переехавшим в села по программе «Земский доктор» врачам полагаются выплаты в размере одного миллиона и 500 тысяч рублей, но в реальности суммы меньше, поскольку из этих денег удерживают НДФЛ.

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