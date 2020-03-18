Путин подписал закон о налоговых льготах в Арктике

Президент Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для пользователей недр, расположенных а Арктической зоне России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Право на льготы на дополнительный доход (НДД) и налоговую ставку (НДПИ) получают предприниматели, работающие с месторождениями севернее 70 градуса северной широты в границах Красноярского края, Якутии и Чукотского автономного округа. Также вводится вычет по НДПИ при добыче нефти севернее 67 градуса и южнее 69 градуса северной широты. он будет применяться в течение десяти лет, начиная с первого числа налогового периода 2020 года.

Следующие 15 лет на пять процентов снизится ставка НДПИ для проектов по добыче нефти на шельфе. Нулевая ставка НДПИ будет применима в течение 12 лет для новых нефтяных провинций на востоке Арктики, а также при добыче газа и газового конденсата на месторождениях в Архангельской области, Красноярском крае, Якутии, Коми, Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах.

Закон направлен на налоговое стимулирование поиска, оценки, разведки месторождений, а также добычи углеводородов в отдельных российских районах.

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