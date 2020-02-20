Законопроект о налоговых льготах в Арктике принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговых льготах для инвесторов в новые арктические проекты, который предусматривает внесение поправок в Налоговый кодекс, сообщает ТАСС.

Ранее замглавы министерства по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков говорил, что после вступления закона в силу будут запущены сразу девять крупных экономических проектов с объемом инвестиций 15 триллионов рублей.

По подсчетам авторов документа, от реализации проектов по разработке углеводородных месторождений в Арктике от предоставления налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в бюджет страны поступит 1,9 триллиона рублей. Также законопроект поможет создать условия для привлечения частных инвестиций, освоения месторождений, развития Северного морского пути, создания рабочих мест и улучшение жизни местных жителей.

Согласно нынешним вариантам законопроектов, преференции в Арктике будут представляться по следующим направлениям: газохимические проекты и производство СПГ, добыча углеводородного сырья на континентальной части, добыча на шельфе, прочие проекты вне добычи. Также ко второму чтению рассматривается возможность добавить пункт о предоставлении льгот в сфере освоения твердых полезных ископаемых.

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