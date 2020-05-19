Оленеводов профинансируют на Сахалине

В рамках государственной программы развития сельских территорий будет проводиться финансирование оленеводческих хозяйств на Сахалине. Соответствующий закон приняла Сахалинская областная дума, сообщает АСТВ.

В рамках программы оленеводы получат не только материальную поддержку, но смогут принять участие в тематических мероприятиях: выставках, конференциях, обучающих семинарах.

Представитель коренных малочисленных народов Севера при парламенте Алексей Лиманзо отметил, что господдержка поможет оленеводству стать полноценной отраслью в регионе, а также улучшит демографию и социально-экономическое положение малочисленных этносов. По его словам, возрождение традиционного для северных народов занятия с помощью государства позволит фермерам приобрести хороших племенных оленей в крупных оленеводческих хозяйствах Якутии и Камчатского края, приобрести необходимое оборудование, обустроить выпасы. «Средства на это есть», — добавил он.

Во второй половине XX века суммарное поголовье оленей на Сахалине достигало 15 тысяч особей. Сейчас их разведением занимается только одна родовая община, в ее стаде 130 голов.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была инициирована президентом Владимиром Путиным и утверждена правительством в июне 2019 года.

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