Российские оленеводы ушли от пандемии коронавируса на Север

Кочующие народы Севера во время пандемии коронавируса продолжают заниматься традиционными видами деятельности и отводят своих оленей на летние пастбища. Видео с таким масштабным перегоном опубликовал «Север-Пресс».

«Оленеводы уходят на Север. Подальше от пандемии. Возле Аксарки благополучно пересекли Обь оленеводы 8-й бригады совхоза "Байдарацкий"», — цитирует издание главу Приуральского района Ивана Сакала.

Почетный гражданин Ямала Хабыча Яунгад рассказал «Север-Пресс», что кочевники не могут соблюдать режим изоляции и постоянно находиться в чуме, хотя некоторые верят, что такое укрытие защищает от всех угроз. «Кочевник, как позавтракает, больше не должен наслаждаться уютом чума. Ему нужно пасти оленей, колоть дрова, растапливать лед и так далее», — пояснил Яунгад.

Ранее сообщалось, что вблизи полярного круга нет ни одного зараженного коронавирусом кочевника. Оленеводы стараются не заходить в поселки, огибают месторождения, им рекомендовано закупать продукты и другие товары на факториях.

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