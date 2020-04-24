Генетику северных оленей решили улучшить

Российские ученые решили улучшить генетику северных оленей, а также намерены отбирать качественных особей на стадии эмбриона и вести селекцию животных на более высоком уровне. Об этом рассказала заведующая лабораторией воспроизводства сельскохозяйственных животных Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных Елена Никиткина, передает ТАСС.

По словам Никиткиной, ученые разработают новые методы отбора и технологии воспроизводства северных оленей. Так, для этого планируется использовать замораживание семени оленя и искусственное осеменение. Кроме того, они начали отработку трансплантации эмбрионов.

Ранее сообщалось, что вблизи полярного круга среди оленеводов не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Кочевники знают о существовании нового вируса, поскольку владеют современными информационными технологиями, стараются не заходить в поселки и огибают месторождения, рассказал президент Союза оленеводов мира Сергей Харючи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!