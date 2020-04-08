Детям российских оленеводов сократили учебный год из-за коронавируса

Власти Ямала решили досрочно завершить учебный год для детей оленеводов-кочевников, исключение составят только классы с 8 по 11. Об этом рассказала директор окружного департамента образования Марина Кравец, передает «Российская газета».
Кравец пояснила, что почти все дети оленеводов учатся в школах-интернатах, но оставаться там сейчас опасно из-за коронавируса, а в тундре, где они обычно проживают, практически невозможно организовать дистанционное обучение. Как отметила чиновница, школьную программу на апрель и май перенесут на начало следующего учебного года.
Она добавила, что занятия для старшеклассников будут проводиться, но в самих интернатах и при условии, что в комнате будет находиться не более двух человек.
Все остальные ямальские школьники перешли на дистанционное обучение. Тем, у кого нет компьютеров, доставляют на дом раздаточные материалы, а также раздают школьные ноутбуки. Как пишет «Российская газета», во время карантина из школ их передают всем нуждающимся.
В феврале жители поселка Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе написали диктант на ненецком языке. Как пояснили в администрации Тазовского района, акция направлена на сохранение, популяризацию и развитие языков коренных малочисленных народов Севера.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения