Путин поручил подготовить учителей языков малочисленных народов

Президент России Владимир Путин поручил организовать подготовку учителей языков коренных малочисленных народов, к которым относятся, в частности, народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом говорится на сайте Кремля.

Планируется, что дополнительная подготовка педагогов будет осуществляться на базе Института народов Севера (ИНС). Подготовка затронет в том числе преподавание литературы на родных языках малочисленных народов.

Для этого ведомствам поручено проанализировать практику изучения малых языков в системе общего образования, определить необходимое число соответствующих педагогических работников и оказать дополнительные меры социальной поддержки студентам, которые получают образование в российских вузах по программам, предусматривающим изучение языков и культур малочисленных народов.

Ранее власти Таймыра решили создать варианты альтернативной занятости для коренного населения, чтобы малочисленные народы могли заниматься чем-то еще, помимо домашнего оленеводства, охоты и рыбалки. Так, например, во время XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» глава муниципального района Евгений Вершинин предложил организовать обучение кочевников востребованным в регионе профессиям. После прохождения курсов им гарантированно должны предоставить рабочее место, сказал чиновник.

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