Коренные малочисленные народы Ямала смогут ловить больше рыбы

На Ямале представителям коренным малочисленных народов Севера разрешили добывать на 30 тонн сиговых видов рыбы больше, чем в прошлом году, сообщается на сайте правительства региона.

Так, в 2020 году рыбаки смогут добыть до 180 тонн чиры, сигы-пыжьяны, омуля и пеляди. Это на 30 тонн больше, чем в 2019-м. По словам заместителя директора регионального департамента агропромышленного комплекса Вячеслава Жедулева, такие квоты получили более двух тысяч человек.

«Но при этом они должны соблюдать правила рыболовства, направленные на охрану мест нереста и зимовки осетровых и сиговых видов рыб. Чтобы получить квоту, необходимо обязательно подать заявку в департамент АПК. Иначе вылов будет считаться браконьерским», — отметил Жедулев.

Ранее на севере России местный житель выловил в одном из водоемов Ноябрьска несвойственную для региона рыбу ротан, которая может представлять опасность для экосистемы. По словам эксперта, появление этой рыбы в новой экосистеме может быть опасно, поскольку «ротан всеяден, выедает все на своём пути, питается икрой и мальками других видов рыб».

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