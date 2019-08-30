В России посчитают представителей малочисленных коренных народов

Правительство внесло в Госдуму законопроект о правилах подсчета коренных малочисленных народов и наделении соответствующими полномочиями Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке сказано, что документ разработан, чтобы не принадлежащие к малочисленным народам люди не могли пользоваться их льготами. «Организация учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, позволит минимизировать количество злоупотреблений в сфере предоставления социальных и экономических прав представителям коренных малочисленных народов и обеспечить беспрепятственную реализацию предоставленных им прав», — уточняется в тексте.

Учет народов будет осуществляться на основании заявлений их представителей через порталы госуслуг. Базы данных в течение двух лет сформируют на основе сведений, предоставленных чиновниками и общинами. Для подтверждения принадлежности к народам ФАДН сможет запрашивать информацию у органов власти и общественных объединений.

По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в России проживало 316 тысяч представителей коренных малочисленных народов.

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