Коренному народу России предложили доказать свое происхождение в суде

Представителям малочисленного народа саами, который проживает в Мурманской области, рекомендовали доказать свое происхождение в суде. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на документ за подписью уполномоченного по правам человека в регионе Михаила Шилова.

По данным издания, саамский активист Андрей Данилов обратился к омбудсмену, чтобы узнать о своем праве на промысел. В соответствии с законом «Об охоте» коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока имеют право заниматься традиционной охотой без покупки лицензии. Ранее представителям малых народов достаточно было предъявить соответствующую отметку в охотничьем билете. Однако в этом году Минприроды отказалось ставить эту печать при переоформлении документа.

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Уполномоченный по правам человека в своем официальном ответе рекомендовал Данилову обратиться в суд с целью «решения вопроса» отнесения активиста к коренным малочисленным народам. При этом ранее вопросов к национальности активиста не возникало, поскольку его саамское происхождение указано в свидетельстве о рождении и свидетельстве о браке. «Получается, одной рукой гарантируя коренному народу право на промысел, другой государство это право забирает, вынуждая людей платить за него. Фактически вымогая деньги», — отмечает «Новая газета».

В августе 2018 года, как сообщает REGNUM, представители коренных малочисленных народов Камчатки провели собрание, на котором обсуждали запрет властей на ловлю рыбы. По словам местных жителей, береговая охрана Погранслужбы ФСБ отбирает лодки и сети, запрещает рыбачить. Из-за этого многие люди остались без работы.

Саами (саамы) — малочисленный финно-угорский народ, проживающий на севере Европы. По оценкам Саамского парламента Финляндии (представительный орган культурного самоуправления), численность саами составляет от 60 до 80 тысяч человек. В России проживает около двух тысяч представителей этого народа.

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