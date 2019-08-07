Жители Ямала написали диктант на языках коренных народов Севера

Более 50 жителей Ямала проверили свои знания и приняли участие в диктанте на хантыйском и ненецком языках. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова отметила, что подобного масштаба акция произошла в округе впервые. «На Ямале почти 60 процентов коренного населения свободно владеют языками ненцев, ханты и селькупов. Язык малых народов в округе — это язык бытового общения. И это связующее звено для передачи традиций и культуры от старшего поколения к младшему», — добавила она.

Диктант прошел 7 августа в Салехарде и был приурочен к празднованию Международного дня коренных народов мира, который отмечается 9 августа.

Результаты участники смогут узнать 12 августа на сайте региональной Общественной палаты, введя полученный при регистрации идентификационный номер.

Издание отмечает, что, по данным на 1 января 2019 года, в округе проживали почти 50 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера; 5,9 тысячи школьников имеют доступ к изучению хантыйского и ненецкого языков.

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