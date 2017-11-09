В школах Красноярского края появятся учебники на языках коренных народов Севера

Красноярские ученые начали разрабатывать школьные учебники для детей-представителей коренных народов Севера, сообщает ТАСС. Первым будет переведен курс по математике.

Педагоги надеются, что таким образом удастся сохранить культуру северных народов, а также находящиеся под угрозой исчезновения языки энцев, чулымцев, тофаларов и ороков. В настоящее время на них говорят сотни, а то и десятки человек.

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков в разговоре с агентством предположил, что изучение точных наук и гуманитарных предметов на родном языке позволит ученикам легче интегрироваться в современный мир. Кроме того, обсуждение таких тем, как политика и история, будет способствовать трансформации языка.

Инициативу ввести новые учебники в школьную программу поддержали и учителя. Единственная проблема здесь — нехватка кадров, отметил директор одной из школ в Красноярском крае Денис Теребихин. По его мнению, этот вопрос можно решить, создав специальные национальные учебные заведения.