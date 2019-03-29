Коренной народ Севера попросил защиты от российских чиновников

Представители коренного народа саамы, проживающего в Мурманской области, пожаловались в ООН на региональное правительство, которое отдало оленьи пастбища в Ловозерском районе в долгосрочную аренду частному охотничьему клубу. Об этом пишет «Новая газета».

В своем обращении руководство совхоза «Оленевод» и Фонд саамского наследия и развития указали, что аукцион на право пользования 72,7 тысячи гектарами земли проводился без согласования с коренными жителями этой территории. Таким образом был нарушен федеральный закон, по которому малочисленным народам предоставляется право на свободное использование земель, необходимых для ведения традиционного хозяйства. Также сообщается о нарушении нескольких статей международной конвенции о коренных народах и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Издание отмечает, что саамские активисты обращались в администрацию президента и к губернатору Мурманской области, но никакой помощи не последовало.

По угодьям на реке Поной в Ловозерском районе проходят пути миграции северного оленя. Также туда приходят рожать и выкармливать детенышей самки лосей. Коренные народы традиционно не охотятся в этой местности и используют землю только для выпаса домашних оленей колхоза «Оленевод». Саамы опасаются, что приход охотников приведет к отстрелу оленей, охотиться на которых запрещено до 2020 года.

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