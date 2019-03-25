В России обеспокоились деятельностью спасителей природы на Таймыре

Таймырские депутаты предложили ограничить деятельность Всемирного фонда дикой природы (WWF) на территории региона, пока не закончится международное расследование дел, касающихся притеснения коренных народов мира. Об этом сообщается на сайте администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

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Ранее представители оленеводческих общин Таймыра обеспокоились за себя и судьбу своих промыслов после опубликованной в СМИ информации о том, что организация ущемляет права аборигенов в странах Азии и Африки. В обращении на имя депутата районного совета Сергея Сизоненко они указали, что WWF активизировал свою деятельность на территории муниципального района и хочет создать заповедные зоны на исконных землях проживания коренных малочисленных народов. По мнению тундровиков, экологи могут попытаться защитить природу Арктики от самих коренных жителей, которые ведут традиционный образ жизни и занимаются традиционными видами хозяйствования.

«Долганы, ненцы, энцы, эвенки и нганасаны, веками живущие в заполярных широтах в полной гармонии с природой, как никто лучше заботятся о сохранении природных богатств и биологического разнообразия Таймырского полуострова», — сказал Сизоненко на заседании совета депутатов по вопросам содействия прав коренных малочисленных народов Севера и защите прав граждан.

В своих выступлениях депутаты отметили, что коренное население никак не может быть исключено из экосистемы и рассматриваться как чужеродный для живой природы элемент. «Ни при каких условиях традиционный образ жизни и традиционное природопользование, включающее в себя охоту, рыболовство и собирательство, не должно приравниваться к браконьерству. Зачастую, это единственный способ для коренных народов прокормить свои семьи, сохранить самобытную культуру, традиции, обычаи и языки», — добавил Сизоненко.

В начале марта на BuzzFeed вышло расследование о противозаконной деятельности WWF в странах Третьего мира. В нем говорилось, что в Непале, Камеруне, ЦАР, Индии и еще двух странах экологи создали антибраконьерские миссии. В их состав вошли наемники-рейнджеры, в арсенале которых были в том числе ножи, дубинки и приборы ночного видения. Эти военизированные отряды якобы нападали на жителей деревень, били и пытали их, некоторых убивали. В материале сообщалось, что подобная практика длится уже многие годы, и руководство WWF в курсе этого. В фонде обещали провести независимое расследование.

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