Власти решили спасти уникальный заповедник на Камчатке

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев высказался против строительства рыбоходного канала на реке Кроноцкая в одноименном заповеднике на Камчатке. Слова чиновника приводит «Интерфакс».

«Там особо охраняемая природная территория федерального значения, и никаких там решений никто в рамках законодательства принять, вообще-то, не может», — заверил полпред, отметив, что для разведения рыбы следует использовать какой-нибудь другой водоем. Главное, чтобы они не входили в охраняемую природную зону, отметил чиновник.

Аналогичной критике проект разведения рыбы в природоохраняемой зоне высказал и губернатор Камчатки Владимир Илюхин. Первоначально на проблему обратил внимание Фонд дикой природы (WWF), который потребовал прекратить все попытки незаконно освоить заповедную территорию.

Агентство отмечает, что речь идет о проекте, который предполагает создание рыбоходного канала между Кроноцким озером и Тихим океаном, что позволило бы превратить озеро в промысловое для выращивания нерки. Для строительства канала придется взорвать несколько порогов реки, чтобы рыба выходила в море и возвращалась обратно. Это способствовало бы увеличению стада примерно на 20 тысяч тонн нерки и прибыли до 120 миллионов долларов.

Однако реализация проекта может нанести непоправимый ущерб уникальному заповеднику, из-за чего от проекта намерены отказаться. Кроноцкий государственный биосферный заповедник, частью которого являются озеро Кроноцкое и река Кроноцкая, входит в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.

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